Carabinieri ed esercito insieme. Centinaia di controlli e denunce

Sedici anni insieme, per garantire la sicurezza dei cittadini. È iniziata nel 2008, e prosegue ancora oggi, la collaborazione tra i carabinieri della stazione Navile e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’, finalizzata alla prevenzione e al contrasto della criminalità e del terrorismo. Attività di controllo che, in città, vengono svolte principalmente nella zona del Mercato Albani, davanti alla stazione e in centro, su obiettivi sensibili come la basilica di San Petronio. Nel corso di questi servizi, nei giorni scorsi, i carabinieri della Navile hanno denunciato un ventiseienne coreano, residente in provincia, fermato in via Albani. Il giovane, a suo carico, aveva un provvedimento del questore, che a ottobre gli aveva intimato di lasciare la città, a seguito di condanne della Corte D’Appello per furti ed evasione, nonché violazioni in materia di droga. Un provvedimento non rispettato: motivo per cui è scattata la denuncia.