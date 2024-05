Il cardinale Zuppi sulla morte del rettore della Cattolica Franco Anelli: “Sgomento e dolore”

Bologna, 24 maggio 2024 – La morte di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica di Milano, ha destato profondo sgomento e dolore non solo nel mondo accademico, ma anche in quello intellettuale italiano. Il noto avvocato e giurista aveva 61 anni e si è tolto la vita lanciandosi da uno stabile di Milano dove viveva.

Anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia. “Partecipo al dolore dell'Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell'Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell'Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Prof. Anelli alla misericordia del Padre”, è il messaggio dell'arcivescovo di Bologna.