Carica l'auto elettrica abusivamente, denunciato un 46enne a Vergato

Vergato (Bologna), 26 maggio 2023 - Per caricare la sua auto elettrica aveva ben pensato di collegarsi abusivamente a una presa industriale di proprietà di un Comune dell'Appennino. Lo stratagemma è stato però scoperto da un responsabile del Comune che si è rivolto ai carabinieri, che hanno denunciato l'uomo per furto aggravato continuato e gli hanno intimato di scollegare l'auto.

Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma della Compagnia di Vergato, intervenuti su segnalazione di un responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, l'uomo di 46 anni, di origine romena, aveva preso l'abitudine di caricare la sua Tesla di colore bianco collegandola a una presa industriale del Comune. I carabinieri hanno così avviato le indagini e durante un sopralluogo del 23 maggio hanno potuto verificare come l'auto elettrica segnalata era effettivamente collegata abusivamente a una presa industriale di proprietà del Comune.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza comunali della zona, i carabinieri hanno accertato che l'uomo anche nei giorni precedenti aveva caricato l'auto, per un totale di quattro volte, in orari e giorni differenti. Il proprietario, rintracciato poco dopo, ha dovuto subito scollegare la Tesla dalla presa elettrica comunale e si è giustificato dicendo che una persona in paese gli aveva detto che poteva utilizzarla per ricaricare l'auto.

Una versione che non ha convinto i carabinieri che hanno denunciato il quarantaseienne, celibe, impiegato, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato continuato.