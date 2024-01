"Carramba, che Tombola! Inizia la Nuova Stagione di Teatri di Vita"

’Carramba, che tombola!’: ovvero la tradizionale festa di inizio anno di Teatri di Vita. Un gioco-spettacolo, stasera alle 21, che è anche l’occasione per presentare la nuova stagione invernale. Ma è anche uno spettacolo, con numerose partecipazioni: Olga Durano e Marco Cavicchioli, Alessio Genchi, Anas Arqawi, Giorgio Ronco, Innocenzo Capriuoli, Ludovico Cinalli, Myriam Sokoloff, Nicolò Collivignarelli, Rita Castaldo... Non solo: nel corso della serata sarà rivelato chi ha vinto la sedicesima edizione del Premio dello Spettatore. In lizza, tutti gli spettacoli del 2023 votati dal pubblico di Teatri di Vita, ma a vincere sarà anche uno spettatore. E a seguire, brindisi e musica.