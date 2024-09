Carrera, oggi le prove per la ‘superpole’

Nell’attesa del Settembre Castellano che, come sempre, avrà il suo piatto forte domenica 8 con la Carrera Autopodistica, la Formula Uno ecologica castellana che quest’anno celebra la 70esima edizione, immersa nell’accogliente atmosfera della Sagra della Braciola, la fine di agosto offre a cittadini e visitatori alcuni gustosi ’antipasti’ all’insegna delle emozioni e della convivialità. Oggi la Carrera scalda i motori (umani) con un’intera giornata dedicata alle prove per la ’Superpole’: la mattina ore 9-12 nel rettilineo di viale Terme, il pomeriggio ore 16-19 nel circuito del centro storico (domenica 1 settembre ci saranno le prove cronometrate ufficiali per stabilire le griglie di partenza delle gare di domenica 8). Per consentire ai team di misurarsi in sicurezza, le strade dove si tengono le prove (e le gare) vengono sempre chiuse alla circolazione delle auto. Domani alle 20,30 via libera alla convivialità con ‘Piazzale Dante in Festa’, serata organizzata in collaborazione con Mattarello di Mami e Lavasecco Tea. La festa sarà allietata dalla musica di Roberto Scaglioni offerta da Lavasecco Tea per i suoi 50 anni di attività.