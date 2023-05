Carta acquisti, chi ha diritto alla domanda

Torna a San Lazzaro la carta acquisti per beni di prima necessità voluta dal settore Welfare. La carta, da utilizzare esclusivamente per comprare beni alimentari e di prima necessità, avrà un importo minimo di 382,50 euro. La carta acquisti viene riconosciuta ai nuclei familiari con Isee ordinario non superiore a 15mila euro, con precedenza ai nuclei familiari di almeno tre persone e con Isee più basso. La carta acquisti non viene concessa alle famiglie che percepiscono reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (Dis-coll), indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni-Cig e qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. Per ottenere la carta acquisti non occorre presentare domanda, ma è necessario possedere l’Isee aggiornato in corso di validità alla data del 12 maggio. La carta è nominativa e viene consegnata agli aventi diritto negli uffici postali abilitati al servizio. La carta sarà operativa a partire dal mese di luglio.