Casa Airone e Judo Club. Festa per la nuova sede

Inaugurati i nuovi spazi di Casa Airone e Judo Club, nella zona sportiva di Castenaso. Un investimento di quasi due milioni di euro da parte dell’amministrazione, che ha reso una struttura di inizio anni 2000 più sostenibile e accogliente, ampliandone gli spazi. La giornata di festa ha visto la partecipazione di tante realtà del territorio. Una festa ricca di attività, balli e dimostrazioni sportive con la partecipazione di centinaia di cittadini. Presenti anche il parroco Giancarlo Leonardi, i rappresentanti di Bcc Felsinea, i progettisti e i tecnici del Comune. In questo nuovo complesso ha trovato casa il Centro Sociale Airone, la cui sede storica sarà destinata all’ampliamento della Casa della Comunità di Castenaso, grazie al finanziamento Pnrr di un milione di euro.

I lavori nella nuova sede hanno permesso di realizzare una cucina attrezzata, alcuni uffici (uno utilizzato da Anpi Castenaso), una sala di ritrovo e un grande salone per eventi, corsi sportivi e momenti di convivialità aperta anche alle associazioni del territorio. Insieme all’Airone qui hanno casa anche gli spazi dedicati alle arti marziali, le cui attività sono coordinate dal Judo Club Castenaso che in questi anni, nonostante la pandemia, ha raddoppiato i propri iscritti.

Spogliatoi, ufficio, sala pesi e un tatami da oltre 250 metri quadri che ospiterà allenamenti e gare di qualsiasi tipo.

L’ultimo spazio è dedicato al bar, già presente in passato, per cui l’amministrazione ha pubblicato un bando aperto a tutti per una nuova gestione che possa servire le realtà presenti e gli spazi limitrofi, ricchi di impianti sportivi.

Soddisfatto il sindaco Carlo Gubellini: "Non è un risultato scontato, ma per noi è molto importante, uno spazio ampio e rinnovato al servizio del territorio – sottolinea il primo cittadino –. Questa amministrazione, al contrario del passato, si è data l’obiettivo di non perdere finanziamenti importanti per lo sviluppo del Comune, garantendo oltre dieci milioni di investimenti sul territorio, necessari e fondamentali per garantire e rafforzare servizi sanitari, sociali, sportivi". Della stessa opinione l’assessore allo Sport Pier Francesco Prata. "L’investimento destinato all’impiantistica sportiva in questo mandato non ha eguali con quelli precedenti – osserva –: nuova palestra arti marziali, rifacimento pista di atletica a 8 corsie, nuovo campo in sintetico allo stadio Negrini e il cantiere di Rari Nantes per la nuova piscina".