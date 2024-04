"Casa svaligiata in pochi istanti. Danni ingenti"

"Sono stati velocissimi, in 15-20 minuti sono entrati e hanno messo a soqquadro la casa". A parlare sono i proprietari dell’abitazione sui Colli in cui nei giorni scorsi una banda di ladri ha messo a segno l’ultimo colpo. Nonostante il sistema di allarme abbia suonato per tutto il tempo, i malviventi hanno continuato ad agire imperterriti. "Per entrare – continuano le vittime – hanno prima forzato la finestra e poi tagliato le inferriate con un flessibile. Erano in cerca di una cassaforte, puntavano a quella. Quando siamo tornati a casa, abbiamo trovato tutto sottosopra. Sono riusciti a prendere pochissime cose di valore, ma i danni sono notevoli". Sul posto è intervenuta la polizia con la Scientifica per i rilievi del caso: i ladri, subito dopo il colpo, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. "Appena abbiamo sentito suonare l’allarme – raccontano i proprietari – siamo tornati a casa, ma loro erano già scappati".

Per gli abitanti dei Colli, quella dei furti è una vera e propria spina nel fianco. Sul punto era intervenuto nei giorni scorsi anche il presidente di Comicolli, Francesco Cicognani Simoncini (foto): "In alcuni periodi dell’anno, abbiamo un furto al giorno. Come residenti non ci sentiamo sicuri, anche perché in molti casi i ladri sono armati". La questione della sicurezza, infatti, è da tempo una priorità per chi vive in collina. Il comitato dei residenti sta aspettando il Comune per sottoscrivere il patto di collaborazione che porterebbe all’installazione di 14 telecamere di videosorveglianza poste in entrata e in uscita dai Colli.

c. c.