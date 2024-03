CasaLab, uno spazio per le idee

Inaugura sabato alle 15, negli spazi della Casa della solidarietà di Casalecchio, il nuovo spazio di ‘coworking’ denominato CasaLab. Si dà il via così al progetto, frutto di un investimento da 55mila euro, di un servizio nato dalla collaborazione tra l’Unione dei comuni, l’emporio solidale Il Sole (che ha co-finanziato l’intervento con 7.500 euro), il Centro per le vittime e l’associazione Amici della Casa della Solidarietà. Importante il sostegno economico di Only the Brave Foundation che ha premiato con un contributo di 25mila euro l’iniziativa presentata dall’Emporio Solidale al bando Brave Actions for a Better World, edizione 2022-2023, dedicato allo sviluppo di empori solidali in Italia e ad azioni di empowerment di donne e giovani nel mondo. CasaLab è stato pensato per le giovani generazioni che vogliono sviluppare progetti, start up e nuove idee imprenditoriali.