"Casi aumentati del 40 per cento"

"Le patologie erano latenti ma dopo il Covid sono esplose: registriamo un aumento dei casi dal 30 al 40 per cento", commenta ChiaraSole Ciavatta, fondatrice dell’associazione di volontariato e centro di cura MondoSole, per chi soffre di disturbi dell’alimentazione, la cui sede è a Rimini ma al quale si rivolgono persone da tutta Italia. Alla domanda su quali siano le fasce di età più colpite dai disturbi alimentari chiarisce "che si va dai bambini piccoli, che indirizziamo verso altre figure a chi ha 80 anni. Questo ’tumore’ dell’anima è trasversale a età, ceto sociale, istruzione e non riguarda certo solo gli adolescenti. Quello che mi sento di dire è che se ne viene fuori, ma bisogna ultimare il percorso".

m.ras.