Cellulare alla guida, 57 sanzionati

Altri 285 punti patente decurtati e sanzioni per circa 6.500 euro. È il bilancio di un’altra operazione ‘alto impatto’ messa in campo nel fine settimana dalla Polizia Stradale per l’Emilia Romagna in tangenziale e lungo le autostrade del nodo bolognese, con l’impiego di pattuglie delle sottosezioni di Altedo – Malalbergo e di Bologna Sud per contrastare l’utilizzo del cellulare alla guida. Ancora una volta il dispositivo coordinato personalmente dal dirigente Gianfranco Martorano ha permesso di pizzicare ben 57 automobilisti indisciplinati.

Molti di loro hanno provato a evitare il verbale della Polstrada adducendo le scuse più variopinte, fra cui spicca quella più assurda accampata da un automobilista che pretendeva che gli agenti avrebbero dovuto accertarsi dell’importanza della chiamata che stava effettuando. Altri hanno invece chiesto ai poliziotti di essere clementi perché era la prima volta che guidavano con il cellulare in mano. Nella rete della Polstrada è caduto anche un automobilista che durante la marcia a fisarmonica nel traffico dell’ora di punta in tangenziale stava mostrando alla figlia seduta davanti sul sedile del passeggero come funzionava l’intelligenza artificiale del suo nuovissimo smartphone. Un altro invece si è immesso a forte velocità in tangenziale dallo svincolo 6 di via Stalingrado con il cellulare all’orecchio per una conversazione: è stato fermato dalla pattuglia dopo nemmeno 100 metri per la sua pericolosissima condotta. Alcuni utenti infine, durante la marcia rallentata dal traffico dell’ora di punta, vedendo le pattuglie che multavano gli indisciplinati, hanno abbassato il finestrino per sostenere e incoraggiare l’operato degli uomini della Polstrada. La Polstrada conta di intensificare ulteriormente i controlli, che hanno già iniziato a dare buoni frutti, con un sensibile calo degli incidenti in tangenziale.