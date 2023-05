Centri estivi, dalla Regione gli aiuti alle famiglie

In vista della fine dell’anno scolastico, il Comune segnala i centri estivi, per la fascia di età 3 -17 anni, aderenti al progetto regionale ‘Conciliazione vita - lavoro’. Dal primo giugno sarà possibile fare domanda di contributo, sulla base delle disposizioni regionali per il ‘bonus rette’. Le famiglie interessate a usufruire dei contributi regionali potranno fare riferimento alle informazioni del Comune. Possono chiedere i contributi famiglie con attestazione Isee 2023 o 2022 pari o inferiore a 24mila euro con figli dai 3 ai 13 anni (nati dal 2010 al 2020) o fino ai 17 anni se con disabilità certificata (nati dal 2006 al 2020). In caso di figli disabili non è necessario presentare l’Isee. L’entità del contributo è di un massimo 300 euro a figlio, soglia di 100 euro a settimana, per un massimo di 3 settimane. Requisito indispensabile è la frequenza ai soli centri estivi accreditati al progetto ‘Conciliazione vita -lavoro’ indicati dal Comune.

"La richiesta di contributo da parte delle famiglie - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti - andrà presentata nei modi e nei termini che verranno indicati nei prossimi giorni. L’elenco delle famiglie ammesse al contributo per il territorio comunale di San Giovanni in Persiceto sarà poi trasmesso all’Unione Terre d’Acqua, che elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo. In caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria sarà elaborata una graduatoria in funzione del requisito Isee". Aderiscono all’iniziativa dei centri estivi Agent.er – Archeo -scienze camp; Amici dei bimbi polo d’infanzia; Associazione scuola materna Santa Clelia Barbieri; Asd Yoga; Centro tennis Persiceto; Persicetana Asd; Fc Persiceto ’85; parrocchia di San Matteo della Decima; Ritmo danza; scuola dell’infanzia Sacro Cuore; Società Dolce; scuola primaria Quaquarelli; Ginnastica persicetana; Tennis Decima; The American english school; Unione polisportiva persicetana; Vis Academy Persiceto e Wanda Circus.

p. l. t.