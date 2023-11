Cercasi installatore elettronico

Richiesto installatoretrice elettronico impiantista per impianti elettrici civili e industriali. È preferibile il diploma di perito elettricoelettrotecnicoelettronico ed essere in possesso della patente B. Contratto: tempo determinato. Orario: full-time: dalle 8 alle 12 e dalle 13:30 alle 17:30. Per candidarsi, occorre registrarsi con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’App Lavoro per Te, per poi seguire le istruzioni riportate.