Certosa, notte di roghi Sette veicoli distrutti L’ombra di un piromane

Tre roghi. E sette veicoli distrutti dal fuoco. I residenti di via della Certosa, di via De Nicola e delle Tofane, a Casteldebole, sono stati svegliati, l’altra sera, da una serie di esplosioni a catena. E, affacciandosi dalle finestre, hanno visto lingue di fuoco che si alzavano da alcuni veicoli lasciati in sosta nelle strade. Non c’è dubbio che si tratti di incendi di matrice dolosa. Lo dicono le circostanze: il fatto che i tre roghi si siano sviluppati, in tre zone diverse, praticamente in contemporanea, o comunque a distanza di pochi minuti l’uno con l’altro; e, almeno in un caso, il fatto che uno dei mezzi danneggiati, un furgone, sia stato ritrovato dal proprietario aperto, con i tappetini buttati in strada.

Erano circa le 23,30 quando sono iniziate ad arrivare le chiamate ai vigili del fuoco e alle centrali operative di polizia e carabinieri. E più squadre dei pompieri sono intervenute in via della Cerosa, dove sono state quattro le auto avvolte dalle fiamme. Poi sono arrivate altre telefonate che segnalavano analoghi incendi in via De Nicola e in via delle Tofane, dove il fuoco ha danneggiato, oltre alla auto nel mirino degli ignoti piromani, anche la colonnina di un parcometro. In totale, sei auto e un furgone sono stati divorati dal fuoco. Nessun cittadino è rimasto coinvolto, intossicato o ferito.

Assieme ai pompieri, nelle tre strade alla periferia ovest della città sono intervenute anche più pattuglie di polizia e carabinieri, per avviare le indagini e cercare di individuare chi si è ‘divertito’ a distruggere le vetture. I proprietari sono stati avvertiti e invitati a sporgere denuncia, mentre le forze dell’ordine sono all’opera per individuare eventuali immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza che potrebbero aver immortalato chi ha agito. E c’è da chiarire anche se si sia trattato dell’opera ‘estemporanea’ di alcuni vandali, che non hanno trovato di meglio da fare per passare la serata che dal fuoco a delle macchine; o se in zona sia entrato in azione un piromane.

Lo scorso 4 maggio, una situazione analoga si era verificata in via Marx, in zona Fossolo: in quella circostanza erano stati distrutti sei auto e un camper, che si trovavano in sosta in corsie diverse del parcheggio. Anche quella volta era intervenuta la polizia, con la Scientifica, per le indagini.

Nicoletta Tempera