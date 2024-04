Che fine fanno gli abiti usati?. Si scambiano allo ’swap party’

Domani torna il ’Cambiogiro creva swap party’, alla sua terza edizione, nel centro civico Franzoni di Crevalcore. Evento organizzato dal Comune in collaborazione con alcune realtà giovanili del territorio. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema della moda sostenibile. Dalle 15.30 alle 20 sarà possibile partecipare al ’Cambiogiro creva swap party’ portando cinque vestiti che non si indossano più, puliti e in buono stato, per scambiarli con altri capi d’abbigliamento.

Sarà presente anche l’associazione giovanile degli Young umarells con merenda e aperitivo, oltre alla musica del dj Leo Forni. Questa edizione si arricchisce con un incontro dal titolo ‘Oltre il bidone: che fine fanno i vestiti?’. Si tratta di un approfondimento sul tema dei rifiuti tessili e della fast fashion, ovvero sui rischi della moda usa e getta.

Saranno presenti Daniele Bergamini e Michele Bignardi, referenti ed esperti della cooperativa sociale La Piccola Carovana che racconteranno il percorso di recupero degli abiti che vengono gettati nei contenitori appositi. La giornata si concluderà con un’esibizione di Stand Up comedy. Come nelle precedenti edizioni gli abiti che verranno raccolti e non verranno scambiati, saranno donati alla Piccola Carovana e alla Caritas parrocchiale di Crevalcore.

p. l. t.