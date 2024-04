Cine-concerto per ’Il monello’

Cine-concerto al Modernissimo: domani alle 20, il capolavoro muto di Charlie Chaplin ’Il monello’ sarà accompagnato dal vivo dall’Ensemble Concordanze, diretto da Timothy Brock. Brock è compositore di riferimento internazionale che lavora da decenni sul restauro e l’adattamento delle colonne sonore scritte dallo stesso Chaplin per le riedizioni dei suoi film muti. In occasione della serata al Modernissimo, Brock ha realizzato una riduzione per ensemble, a partire dalla sua partitura orchestrale.