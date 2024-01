Climathon: sfida tra cittadini per l’ambiente

Climathon, una vera e propria sfida di idee e soluzioni sulla questione ambientale con protagonisti i cittadini e le loro proposte. Questa l’iniziativa che si terrà nel centro civico ’Mons. Enelio Franzoni, il 17 febbraio, organizzata dai giovani del Climate Kic (Comunità di conoscenza e innovazione). É una maratona, ma di sostenibilità, un progetto supportato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. "Chi siamo?" spiega l’attivista portavoce del gruppo Kic, Mattia Lucertini: "Tutti ex studenti dell’Alma Mater, con i nostri percorsi, ma in comune la voglia di trovare, con la popolazione, nuovi modi di agire, strategie diverse da applicare al contesto dell’emergenza climatica".

I valori principali che questo evento racchiude sono "Coinvolgimento attivo dei giovani e della cittadinanza, assieme a sostenibilità ambientale" dice Annalisa Bergamini, assessora alla Pubblica Istruzione del comune di Crevalcore. Possono partecipare tutti senza limiti di età né competenze pregresse. La challenge si può affrontare singolarmente o in gruppi di 3-5 persone (fino a 50 persone in 10 squadre e fino a un totale di 200 partecipanti circa). É un’opportunità per contribuire e immaginare insieme, grazie al lavoro di squadra, soluzioni per il territorio.

Come sottolinea Marco Monesi (ex sindaco di Castel Maggiore, ora nel coordinamento per la ricostruzione post-alluvione): "È giusto riflettere su questi temi, ma anche agire e invertire la tendenza proprio nel concreto". Il consigliere alle Politiche Giovanili di Crevalcore, Lorenzo Lenzi, spiega che le iniziative Climathon sono progetti d’azione a partire da realtà locali ma con l’idea di una rete globale e i ragazzi sono i protagonisti.

Difatti sono tutti giovani i componenti del Climate Kic, che spiegano come sarà strutturata la giornata del 17. Il focus sarà sul come fronteggiare la recente sfida territoriale dell’alluvione su 3 livelli: sensibilizzazione, emergenza e prevenzione. Questi coincideranno con tre momenti della giornata: in mattinata conferenze di approfondimento sul tema con degli esperti, nel primo pomeriggio la sfida di idee tra singoli e squadre: le migliori proposte saranno valutate da una giuria. La sera un momento più leggero, con premiazioni e stand-up comedy.

I Climathon sono stati già svolti in varie città anche dell’Emilia. Vanno immaginati, dal nome, come competizioni sportive, in chiave dinamica e giocosa, ma in realtà affrontano con serietà diverse sfaccettature della società odierna, dal cibo, alla mobilità fino a energia e ambiente.

Le iscrizioni sono già aperte e chiudono il 10 febbraio. Contattare tramite sms/whatsapp: 335 7062637.

Valeria Goretti