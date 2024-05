Clown e spettacoli, il circo in montagna

Spettacoli di circo contemporaneo, attrazioni e musica dal vivo saranno i protagonisti dell’estate nei comuni dell’Appennino Emiliano-Romagnolo: arriva la prima edizione di ’Fuoripista’, il nuovo festival sostenuto dalla Regione e realizzato da Ater Fondazione e da Teatro Necessario, centro di produzione di circo contemporaneo di Parma.

Dal 31 maggio fino a metà agosto attraverserà sette province, insediando nei Comuni montani un villaggio temporaneo a tema circense, che rimarrà in loco tre giorni, dal venerdì alla domenica. Ogni tappa si aprirà con una parata che attraverserà tutto il paese – realizzata ogni volta da compagnie artistiche diverse – e proseguirà con attrazioni speciali: dalla Bottega SchmidLap, che dispenserà rimedi letterari per ogni male, regalando anche volumi agli spettatori, alla Wacky roulotte per viaggi immaginari, ai Teatri in Miniatura, ma anche l’area Giochi di Legno di Officina Clandestina, in cui divertirsi con 30 diverse attrazioni in legno, e molte altre ancora.

La manifestazione – che avrà inizio a Marzabotto – "è il tentativo di restituire l’arte ai comuni montani per valorizzarne l’identità, ma in più ampio quadro regionale" ricorda l’assessore regionale, Mauro Felicori. Dal venerdì alla domenica si susseguiranno una serie di spettacoli, tra cui numerosi realizzati dal Teatro Necessario: clownerie, acrobazie, al centro verrà messa l’arte circense. "Ci saranno anche produzioni internazionali, come la francese Alta Gama che proporrà uno spettacolo di circo contemporaneo basato sul minimalismo", racconta il direttore della fondazione Ater Roberto De Lellis.

L’apice di ogni tappa sarà poi un concerto speciale organizzato dalla fondazione Ater, che andrà in scena o il venerdì il sabato sera: il primo sarà a Marzabotto l’1 giugno sera, con Ginevra Di Marco e Franco Arminio, e nel corso della rassegna vi saranno anche ospiti affermati come Cristina Donà che salirà sul palco assieme al chitarrista Saverio Lanza sabato 3 agosto a Novafeltria (Rn).

L’arrivo di Fuoripista – che si chiuderà il weekend del 9-11 agosto a Berceto (Pr) – verrà annunciato da una campagna affissioni di manifesti realizzati da Guido Scarabottolo, celebre illustratore e designer milanese che ha collaborato con affermate riviste tra cui il il New York Times. Le parate, l’ingresso al circo-villaggio e l’accesso alle attrazioni saranno a ingresso libero, mentre i biglietti per gli spettacoli di circo contemporaneo e i concerti sono acquistabili su vivaticket o sul posto a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Alice Pavarotti