Cna, un bilancio in piena salute. Crescono nuovi soci e fatturato: "Sono i frutti di strategie giuste"

"Una Cna in piena salute, che ha approvato un Bilancio con dati positivi, con una base associativa che ha confermato i numeri assoluti dello scorso anno e un aumento delle nuove imprese socie e delle neo imprese. Una Cna che sta raccogliendo i frutti di una strategia già avviata da qualche anno per un’organizzazione moderna, in linea con le esigenze del mercato, delle imprese e dei cittadini, fortemente orientata al socio e impegnata nella costruzione del suo primo Bilancio di sostenibilità e attenta alle politiche di genere". Antonio Gramuglia, presidente Cna Bologna, commenta con soddisfazione il Bilancio approvato dall’assemblea provinciale: "Cna si conferma come la più grande organizzazione bolognese delle imprese".

I dati associativi sono stati confortanti: il numero totale di imprese associate è di 8.700, confermando il risultato dello scorso anno. Rispetto al totale, 600 sono nuovi soci e di questi 227 sono nuove imprese: "Costituiscono un particolare valore aggiunto perché nascono con Cna e rappresentano in larga misura i nuovi imprenditori". Significativo il numero delle imprese con almeno una presenza femminile: oggi sono 2.264, nel 2022 erano 1.591.

"Questi risultati ci danno soddisfazione – prosegue Gramuglia –. Indicano che nonostante il Covid, le crisi energetiche, gli effetti delle guerre, artigiani e piccole imprese associate stanno tenendo. E sta anche crescendo una nuova imprenditoria, soprattutto giovane, che ci fa ben sperare per il futuro".

Il Bilancio del sistema Cna ha fatto registrare nel 2023 un fatturato di oltre 31 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Il risultato economico è anch’esso positivo, con una crescita degli utili rispetto all’anno precedente. Un sistema, quello di Cna, in cui lavorano 420 persone.

"Oltre alla soddisfazione per il risultato complessivo del ‘gruppo Cna’ – continua Gramuglia – è molto significativo che tutte le sue componenti abbiano fatto registrare dati positivi di bilancio: Cna Associazione, Cna Servizi, Sametica (società di consulenza ambiente e sicurezza), Serfina (società di consulenza finanziaria), Cedab (società di consulenza informatica)".

Risultati, quelli di Cna, che non giungono a caso: "Abbiamo intrapreso un nuovo percorso organizzativo – aggiunge il presidente – in cui sono stati introdotti nuovi strumenti e modalità. Come un sistema di gestione per obiettivi, che supporta funzionari e dipendenti nell’operare in modo sinergico".

"Siamo molto impegnati sulla sostenibilità e sulla parità di genere – continua Gramuglia –. Sul fronte delle risorse umane abbiamo aperto la piattaforma welfare e ampliato i servizi di caregiver per il personale femminile (il 75%). E puntiamo ad acquisire la certificazione di genere".

"Ora guardiamo ai prossimi obiettivi – conclude – ovvero la celebrazione nel 2025 dell’80esimo anniversario della fondazione Cna. Insieme al rinnovo di tutte le cariche associative entro giugno 2025. Ci arriveremo con fiducia e tanta voglia di migliorare i risultati".

red.cro.