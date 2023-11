Colori d’autunno a Monte Sole

Un’occasione per apprezzare tutte le sfumature dell’autunno nel Parco Storico Regionale di Monte Sole con l’ecursione guidata in programma domenica prossima: seguendo il tracciato di un giro circolare ad anello, l’itinerario percorre un buon tratto del famoso sentiero Cai 100, il quale unisce gran parte di quel suggestivo crinale spartiacque tra le valli del Reno e del Setta. Ampie, ariose e aperte strade sterrate si alterneranno a sentieri boscosi più stretti, intimi e raccolti, nonché a campi e a radure dove la fauna selvatica potrebbe essere avvistata o ascoltata nelle sue quotidiane dinamiche di vita. Ritrovo alle ore 9.45 al parcheggio antistante la chiesa parrocchiale di San Tommaso di Sperticano, a Marzabotto. Termine previsto per le ore 16 circa con ritorno allo stesso parcheggio.

Difficoltà escursionistica per una lunghezza di 13 chilometri e 390 metri di dislivello, cammino effettivo 5 ore mezza.

L’attività è gratuita.

Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco Albertini, 3491655717, escursionismo@coopmadreselva.it.