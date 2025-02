Come nasce un’alluvione. Incontro con il geologo che studia l’Appennino

Un incontro pubblico su alluvioni e dissesto. A Gaggio Montano oggi alle ore 17.30, nell’ambito della rassegna Incontri ai piedi del Faro, si terrà ‘Dissesto e alluvioni, un paese da ripensare e da riprogettare’. Il relatore sarà il geologo Giulio Torri. Torri, porrettano di nascita, vive da anni con la famiglia a Felino, in provincia di Parma. Consigliere dell’ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, in carriera ha avuto modo di investigare un ampio spettro delle scienze geologiche. Ha collaborato per anni con il servizio geologico sismico e dei suoli della Regione.

Da alcuni anni si occupa, come consulente, di geologia ambientale. "Con Andrea Baldini e Loretto Rafanelli – racconta Giulio Torri – organizzatori della rassegna, abbiamo pensato che fosse utile illustrare al pubblico le fragilità territoriali provocate da decennali errori di pianificazione e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Abbiamo l’ambizione di trattare, in modo semplice, un problema estremamente complesso che coinvolge tutti, dai crinali fino al litorale". L’iniziativa si svolgerà presso il centro convegni Alto Reno in via Meotti 26.

Fabio Marchioni