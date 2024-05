Come sopravvivere a un divorzio

Al Teatro Dehon da stasera (ore 21) a domenica (ore 16) Francesca Bianco porta in scena ’Il mio brillante divorzio’, una commedia dell’irlandese Geraldine Aron tradotta e diretta da Carlo Emilio Lerici.

In pratica, ecco come sopravvivere con ironia ad un divorzio e reinventare la propria vita, da single a cinquant’anni. Alternando la rabbia nei confronti del marito traditore, attimi di gioia per la libertà ritrovata, la speranza per un’eventuale riconciliazione e la riluttanza nel firmare le carte per il divorzio, la protagonista fa ridere e commuovere.