Como, derby per la Serie A. Ma la Feralpi non molla nulla

Al Garilli di Piacenza, alle 14 il Como contro la FeralpiSalò si gioca una bella fetta di serie A, a solo cinque partite dalla fine. Roberts confermerà tutta la formazione vincente contro il Bari, l’unico dubbio riguarda un ballottaggio in difesa fra Barba e Odenthal, che non ha giocato contro il Bari, per scelta tecnica. Verdi potrebbe entrare nella ripresa. La tifoseria è in fermento, saranno oltre 1500 i lariani nel settore ospiti più altri in tribuna. "Non sarà facile ripetere la stessa intensità di gioco delle ultime due partite - spiega mister Roberts - non sarà una partita facile, per vincere dobbiamo ripetere, lo stesso livello di performance, io ci spero tutti i giocatori sono in ottime condizioni di forma. Per il caldo non abbiamo fatto carici fisici in settimana, la condizione sarà fondamentale in queste ultime partite. Anche loro dovranno vincere, hanno bisogno di punti, ci vorrà molta attenzione in tutti i settori del campo. Verdi ha completamente recuperato, può essere della partita".

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga , Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni.