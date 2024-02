Comunali: i civici lanciano. Mauro Mengoli

Il centrodestra, a Castenaso, si è ufficialmente spaccato in vista delle prossime elezioni comunali di giugno. Dopo la presentazione di Stefano Sermenghi con ‘Obiettivo Comune’, appoggiato da Lega e FdI, a presentare l’altro candidato per il centrodestra è la lista, già in consiglio, di ‘Castenaso, si Cambia’. Il candidato è l’attuale consigliere di opposizione Mauro Mengoli.

"Gli elettori potranno ancora contare su di noi, e su Mauro Mengoli. Mauro, insieme al collega Angelo Mazzoncini, ha rappresentato da oltre dieci anni l’unica voce di vero pungolo di una amministrazione confusa e scadente. Grazie ad una lunga esperienza in consiglio comunale conosce il territorio, i suoi problemi e sa come affrontare le sfide che il futuro ci riserverà. Come da ormai 25 anni -sottolineano - abbiamo un programma ben articolato e realizzabile veramente, senza illudere nessuno. Possiamo dire che se il nostro candidato sarà il prossimo sindaco, solo con l’avanzo di bilancio del Comune di Castenaso, elimineremo la tassa sui passi carrai, renderemo gratuito il trasporto scolastico, la mensa scolastica, gli asili. Non sono promesse irrealizzabili, i conti tornano, abbiamo ben presente il bilancio economico di Castenaso, inoltre anche in altri Comuni a noi vicini è stato possibile fare tutto ciò, basta impiegare bene le risorse".

z.p.