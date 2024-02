Comunali, il centrodestra sostiene Fabiola Galeotti

Il centrodestra, per le amministrative di Loiano, schiera Fabiola Galeotti alla testa della lista civica Rinascita Loianese. Sposata e mamma di due bambine, la candidata esercita la libera professione di agrotecnico. Da diversi mesi la Galeotti ha iniziato a costruire la squadra che, se sarà eletta, dovrà accompagnarla nei cinque anni di mandato. La presentazione ufficiale sarà oggi, alle 20,30, in Comune. L’unico altro sfidante, ad ora, è Roberto Serafini, ex comandante dei carabinieri della locale stazione, che ha già presentato la sua candidatura da civico tempo fa.