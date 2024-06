Comunali: la lista civica under 30 piace a Vecchioni

C’è un gruppo di ragazzi, tutti sotto i 30 anni, che a Castel Maggiore, è sceso in campo con una lista civica per le prossime amministrative. Una formazione ‘terza’, indipendente, con un’ape nel simbolo, slegata dalle coalizioni di centrosinistra e centrodestra. Un’iniziativa che è arrivata a scuotere persino un ‘testimonial’ a sorpresa, e non proprio bolognese, come il cantautore Roberto Vecchioni. Che in un breve video di due minuti, diffuso in rete, dichiara il suo amore per la lista ‘Cose Nuove per Castel Maggiore’.

"Io mi sono letteralmente innamorato di questi ragazzi che hanno messo su Cose Nuove- dice Vecchioni nel video- sono ragazzi puliti, con idee, con grande voglia di fare e di cambiare. E questa loro generosità mi ha innamorato, appunto. Loro - assicura Vecchioni - ci credono. Ci credono nonostante i tempi che corrono, che sono orribili come tutti sappiamo".

Il candidato sindaco di ‘Cose Nuove per Castel Maggiore’ è Luca Vignoli, 27 anni, dottorando di ricerca in Giurisprudenza all’Alma Mater di Bologna, specializzato in diritto del Lavoro. Vignoli guida una lista di 16 candidati e candidate, in perfetta parità di genere, con età media 26 anni. "È stupendo- commentano- l’artista che ha ispirato con la sua musica il nostro fare politica si emoziona nel conoscere la nostra avventura, sostiene la lista civica e invita a votare per noi. Grazie Roberto".