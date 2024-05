Comunali, Polmonari escluso dalla corsa

Accogliendo il ricorso presentato dalla commissione elettorale della prefettura di Bologna, il Consiglio di Stato ha definitivamente escluso il sindaco uscente di Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari dalla competizione elettorale dell’8 e del 9 giugno. La lista "Montagna nel Cuore", che appoggiava la candidatura di Polmonari alla carica di primo cittadino di Lizzano, non era stata ammessa dall’apposita commissione per un problema legato alla presentazione della documentazione necessaria, questioni che, però, il Tar non aveva ritenuto significative e per questo motivo aveva annullato il provvedimento di esclusione. A mettere la parola fine è stata nella giornata di mercoledì il Consiglio di Stato che, invece, ha dato ragione all’organo della prefettura. Saranno, quindi, Barbara Franchi e Giuliano Riccioni a contendersi la poltrona di sindaco.

"Sono ancora molto disorientato – spiega Polmonari – perché non mi aspettavo questa sentenza. Sono molto dispiaciuto per le persone che avevano dato la loro disponibilità ad affrontare con me la responsabilità di guidare il Comune. Non so cosa dire, se non ringraziare le tante persone che mi hanno espresso la loro solidarietà in questi giorni". Resta da capire come si muoveranno i 1938 elettori lizzanese alla luce di questa novità. "Sono rammaricata nel vedere escludere una lista – a parlare è la candidata Barbara Franchi, appoggiata dalla lista civica Montagna Viva -, a prescindere dalla sua appartenenza politica, per errori formali e burocratici ed esprimo la mia solidarietà politica a tutto il gruppo che si riconosceva in quella lista. Le vittorie per noi sono quelle che escono dalle urne come espressione della volontà popolare e non da sentenze dei tribunali, anche se esprimo massima fiducia nell’operato dei giudici amministrativi che si sono espressi per garantire il rispetto delle regole elettorali che devono valere per tutti indistintamente".

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole Giuliano Riccioni, appoggiato dalla lista civica più vicina al centrodestra "La svolta buona per un nuovo Belvedere: "Senza nessuna ipocrisia dico che sono dispiaciuto per questa esclusione. Non entro nelle questioni che hanno portato a questo provvedimento, ma il dato di fatto è che una parte dei nostri cittadini non potrà più scegliere chi avevano deciso di eleggere. Questo da parte mia e della mia lista comporta una maggiore responsabilità perché dovremo aprire un dialogo anche con chi avrebbe voluto che Polmonari fosse confermato sindaco. Dal punto di vista umano sono molto dispiaciuto per lui che, comunque, rappresenta un pezzo di storia importante del nostro paese".

Polmonari è stato sindaco di Lizzano in Belvedere dal 1999 al 2009, poi ha ricoperto la carica di vicesindaco dal 2009 al 2014 e dopo, trascorso un quinquennio sabbatico, è stato rieletto sindaco nel 2019.

Massimo Selleri