Comunali, Rubini lancia la corsa per il bis

Il sindaco uscente Franco Rubini (nella foto) si ricandida alla guida del comune di Grizzana Morandi. A capo della lista civica di centrosinistra "Qualità e Futuro – 100% appennino", l’intenzione è quella di portare avanti i tanti progetti che, non solo con i fondi del Pnrr, sono in cantiere. "Nei primi cinque anni – spiega il sindaco Rubini – abbiamo stabilito un metodo di lavoro cercando di leggere prima le esigenze del territorio, per poi provare a dare risposte rapide che fossero anche durature nel tempo. Ci sono diversi situazioni che sono rimaste aperte e che vorremmo concludere".

Nel vostro primo mandato avete anche stretto una forte collaborazione anche con i comuni limitrofi. Perché?

"Grizzana confina con otto degli undici comuni che compongo l’Unione dei Comuni dell’Appennino. Per fornire un servizio migliore ai nostri cittadini ci è sembrato opportuno trasformare quella che potrebbe sembrare una difficoltà in un’opportunità, cercando di collaborare il più possibile con i nostri vicini. Solo se ci sono servizi più strutturati è possibile ripopolare la montagna. Ad esempio, per quello che ci compete ci siamo impegnati per una manutenzione delle nostre strade, ma se non c’è un disegno globale su questo tema lo sforzo delle singole realtà rischia di non essere così efficace".

Da dove nasce la vostra contrarietà alla bretella Reno-Setta?

"Intanto non è una risposta rapida all’esigenza di mobilità, poi è fortemente impattante sul territorio e sappiamo quanto questo tema sia pieno di imprevisti vista l’esperienza che abbiamo fatto durante i lavori per la variante di valico. Infine, rischia di isolare ulteriormente alcuni paesi. Credo che la vera sfida sia potenziare quello che c’è già investendo molto più sulla linea ferroviaria. Servirebbe il raddoppio dei binari fino a Porretta, intanto mentre si discute di strade presto partiranno i lavori per la ristrutturazione della stazione di Pioppe di Salvaro, a dimostrazione di come anche a livello centrale si investa sul treno come mezzo di trasporto".

Per lo sviluppo di Grizzana puntate più sul turismo o più sulle forti realtà artigianali presenti nel territorio?

"Su entrambe. La sintesi è nei 20 milioni di euro legati al Pnrr, dove vengono valorizzati luoghi di interesse turistico come La Scola o la Rocchetta Mattei, all’attività degli scalpellini. Abbiamo altri luoghi importanti da visitare, come la casa del pittore Giorgio Morandi a Campiaro o come il santuario di Montovolo".

Massimo Selleri