Comunali, soccorso civico al Pd. Devani in corsa per Ruggeri

Dopo i quattro partiti e la lista ambientalista, a Casalecchio Matteo Ruggeri ha presentato l’ultima nata tra le liste che appoggiano la sua candidatura a sindaco. Si chiama ’Buon futuro Casalecchio’ e si propone come una lista civica di centro sinistra.

A sorpresa nella veste di capolista c’è in realtà un volto ben noto della politica e poi dell’associazionismo locale: Gianni Devani, coordinatore della Casa della solidarietà, fondatore e coordinatore del Centro per le vittime di reato e calamità e da 34 anni punto di riferimento di tutto quanto ha preso il via dalla strage del Salvemini del 1990. Dal 1995, come indipendente nelle liste del Pds, è stato per due legislature assessore nella giunta del sindaco Castagna ed ancora oggi, come ha spiegato nella sua presentazione, è un iscritto e un fedelissimo del Pd, anche se una volta aperta la Casa della solidarietà (teatro della strage quando era succursale del Salvemini e lui era il vice preside) non aveva più ricoperto ruoli politico amministrativi. Ma la spaccatura del suo partito e la contrapposizione fra la candidatura Ruggeri e quella di Dario Braga, lo ha indotto a prendere posizione per il candidato ufficiale del Pd e impegnarsi in prima persona.

"Trovo che sia insopportabile quello che sta succedendo in questa campagna elettorale che si svolge quando al governo nazionale c’è il centrodestra e qui per ragioni personalistiche si è determinata questa contrapposizione. Con la candidatura di una persona certamente degna (Braga, ndr) ma che niente a che fare con la storia e la costruzione amministrativa della città". Musica per le orecchie di Ruggeri, che ha presentato uno ad uno gli altri componenti di questa lista. "Siamo ad una svolta", ha detto il candidato sindaco.

Gabriele Mignardi