Comune e Ascom accendono il municipio di rossoblù

Le luci rossoblù hanno illuminato la notte dell’Appennino quando il municipio di Monghidoro si è tinto con i colori del Bologna calcio per i festeggiamenti della Champions League. "Una grande emozione grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e Confcommercio Ascom - ha dichiarato il sindaco Barbara Panzacchi -. Il Bologna club di Monghidoro è sempre stato molto legato alla squadra ed ho voluto che i nostri tifosi potessero sentirsi parte della grande e meritata festa arrivata dopo decenni di attesa, anche in ricordo e a tributo di giovani tifosi che ci hanno lasciato troppo presto e dei quali abbiamo esposto in queste immagini la maglia e gli striscioni".

"Questo - ha detto Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom- è esattamente quello che intendiamo con senso di comunità e ne siamo fieri. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall’attenzione e dalla adesione che, in questi mesi, c’è stata rispetto alla nostra iniziativa delle vetrine rossoblu da parte di commercianti e pubblici esercizi. Ora vediamo grande adesione, come in questo caso, anche da parte di chi opera in altri settori e dalle istituzioni".

z.p.