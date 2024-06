Comune e Confabitare uniti per attrarre nuovi residenti

Il Comune e Confabitare, associazione proprietari immobiliari, hanno stretto una collaborazione con l’obiettivo di rilanciare l’Appennino, esaltandone le immense potenzialità per trasformarlo in un polo attrattivo per nuovi residenti. Grazie all’apertura di una nuova sede a Pian del Voglio che avvicina Confabitare ai proprietari immobiliari del territorio, e offre loro supporto e consulenza per valorizzare i propri beni richiamando acquirenti per sopperire al problema delle case vuote in un contesto che offre tantissimo. Infatti, a soli 30 minuti di treno da Bologna, San Benedetto Val di Sambro vanta una posizione strategica con immobili a prezzi competitivi.

Il sindaco Alessandro Santoni ha elogiato il ruolo di Confabitare nel potenziare i servizi disponibili sul territorio, sottolineando l’importanza di ogni nuova iniziativa per migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere San Benedetto Val di Sambro un luogo sempre più attrattivo: "La sede Confabitare nel nostro paese rappresenta un miglioramento dei servizi disponibili, che sono essenziali per un territorio come il nostro, situato nell’appennino e in costante espansione. Il tema dell’abitare è centrale e non può essere trascurato in nessuna azione o progetto. Le competenze di Confabitare contribuiranno certamente a migliorare questo aspetto, che è cruciale per valorizzare ulteriormente il nostro territorio".

Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni ha dichiarato che Confabitare collabora con l’amministrazione comunale per migliorare le politiche abitative dell’area: "La sede Confabitare a San Benedetto Val di Sambro è di fondamentale importanza perché ci avvicina sempre di più ai proprietari immobiliari a cui portiamo i servizi, le consulenze e l’assistenza direttamente sul territorio, è importante sia per chi vi risiede stabilmente, per gli studenti che in mezz’ora sono in centro a Bologna che per chi possiede una seconda casa, utilizzata per il riposo e le vacanze. Per un’associazione come la nostra è doveroso collaborare con l’amministrazione comunale per rivitalizzare l’appennino e migliorare le politiche abitative di quest’area".