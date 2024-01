Concerti della Pausini e show sul ghiaccio. Rivoluzione del traffico all’Unipol Arena

Disagi alla viabilità previsti tra Casalecchio e Zola nella zona dell’Unipol Arena e del centro commerciale Gran Reno in concomitanza dello spettacolo "Bol On Ice 2024" (il 6 gennaio) e del tour di Laura Pausini (il 9 e il 10 gennaio) sotto la cupola dell’Unipol Arena. Per convogliare al meglio il traffico la viabilità sarà modificata e regolamentata dalla Polizia locale. Le modifiche saranno indicate sul posto. L’ordinanza in merito si può leggere sul sito del Comune di Casalecchio. In occasione di tutti i concerti e gli spettacoli dell’Unipol Arena è attiva la linea speciale Tper 975 che collega, senza fermate intermedie, la stazione di Bologna all’Unipol Arena di Casalecchio.