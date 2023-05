Concerti sotto le stelle in abbazie e castelli

Torna la settimana prossima la rassegna di musica e grande bellezza Corti, Chiese e Cortili che per la 37esima edizione con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio propone 21 appuntamenti estivi nei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Da Valsamoggia a Zola, Monte San Pietro, Sasso e Casalecchio.

Gli spettacoli si svolgeranno in alcuni dei luoghi di maggior valore storico e architettonico del territorio: castelli, abbazie, palazzi e ville, che grazie alla disponibilità dei proprietari verranno aperti al pubblico per l’occasione.

Ai concerti scelti dal direttore artistico Enrico Bernardi saranno abbinate visite guidate e passeggiate, programmate e realizzate in collaborazione con istituti e associazioni. Alcuni saranno poi introdotti dalle parole esperte di chi questa rassegna l’ha ideata e realizzata 37 anni fa, Teresio Testa, capace di svelare curiosità e segreti sui compositori e sulle musiche proposte. Per altri ci sarà invece la possibilità di sperimentare l’abbinata musica&food grazie alla collaborazione con Ciapasò Enoteca La Zaira di Bazzano e CreAzioni. L’inizio è fissato il 10 giugno nel salone del castello di Serravalle con esecuzioni della pluripremiata Accademia Internazionale di Imola sulle musiche di Schumann e Brahms.

Ad oggi tutte le località sede di concerto sono raggiungibili, compresa l’abbazia di Monteveglio che lungo la strada di salita al colle ha registrato alcuni smottamenti. Ed ecco che il pensiero non può non andare ad un territorio devastato dal maltempo dei giorni scorsi che ha colpito diversi comuni del distretto che ospiterà i concerti della rassegna.

Quindi ogni concerto sarà anche l’occasione per aderire ad una raccolta fondi: "Il ricavato – precisano l’assessore Angela Di Pilato e il direttore della Fondazione Elio Rigillo – andrà alle associazioni di volontariato organizzato locali che, in coordinamento con le amministrazioni e le altre forze sul campo, stanno operando da giorni senza sosta per gestire emergenze e soccorsi".

Il biglietto di ingresso è di cinque euro, e per otto concerti sarà ad offerta libera.

"Divulgare la musica e valorizzare alcuni tra i luoghi più affascinanti del nostro territorio, spazi suggestivi che diventano palco d’eccezione per musicisti, cantanti e danzatori è sempre stato il nostro obiettivo e anche quest’anno la rassegna è stata costruita su questi due pilastri. Che questa sia la chiave giusta lo dimostra la sua longevitàe la fedeltà del pubblico con quasi 5mila presenze di media a stagione", aggiunge Rigillo.

g.m.