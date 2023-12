Concerto nella chiesa di Montefredente per festeggiare trecento anni con Bach

Non sarà il solito concerto di Natale, quello che si svolgerà stasera alle 21 nella chiesa di San Giorgio a Montefredente. Uno splendido programma quello proposto dall’ensemble vocale Flos Musicae e dell’ensemble strumentale Delirium Amoris, diretti da Giorgio Musolesi per festeggiare il Natale 2023 e il nuovo anno 2024. A 300 anni esatti dalla presa di servizio di J. S. Bach alla Thomaskirche di Lipsia saranno presentate sue cantate in forma integrale e un ’the best of’ dei suoi brani corali più celebri. A queste musiche saranno inoltre accostati alcuni brani del suo quasi contemporaneo J. Pachelbel.

L’ensemble Flos Musicae è composto da musicisti professionisti under 30 ed è nato a Bologna nel 2018 con l’intento di divulgare il ricco repertorio vocale europeo, con una particolare attenzione alla prassi esecutiva "storicamente informata".

La sua ricerca spazia dalla musica antica a quella contemporanea, dalla polifonia rinascimentale alla musica contemporanea. La multiforme attività dell’ensemble, in costante evoluzione, lo ha portato ad esibirsi in svariati contesti regionali e nazionali. L’ingresso alla serata, organizzata dall’associazione Arsarmonica in collaborazione con la parrocchia, è ad offerta libera.