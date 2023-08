Concorso farmacisti, prorogati i termini

Riaprono i termini per partecipare al concorso regionale per farmacisti in Emilia-Romagna. Lo ha deciso la giunta Bonaccini dopo la conversione in legge del decreto alluvione: i farmacisti residenti o domiciliati nei territori colpiti dagli allagamenti e frane potranno presentare la domanda il 18 e 19 settembre. La Regione mette a bando i primi 10 posti.