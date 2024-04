Confabitare apre a Pian del Voglio: "Un punto di riferimento per tutti"

Autorità e cittadini hanno partecipato, sabato, all’inaugurazione della nuova sede di Confabitare, situata in Piazza del Mercato 17 a Pian del Voglio. La cerimonia ha visto la presenza, tra gli altri dei sindaci di San Benedetto Alessandro Santoni, di Monghidoro Barbara Panzacchi, di Monzuno Bruno Pasquini e del presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, con la padrona di casa, Stefania Faldini, responsabile della delegazione di Confabitare.

Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Santoni, sono intervenuti tutti i presenti, seguiti dalla benedizione della nuova sede da parte del parroco. Il presidente Zanni ha sottolineato l’importanza di questo nuovo punto di presenza dell’associazione nell’Appennino bolognese, che consentirà di offrire servizi, consulenze e assistenza direttamente sul territorio ai proprietari immobiliari. Zanni ha inoltre espresso l’impegno di Confabitare nel collaborare con le amministrazioni comunali per migliorare le politiche abitative dell’area. "Per noi è una giornata di grande importanza – ha detto – poiché stiamo radicando le nostre presenze qui sul territorio dell’Appennino bolognese. Questo ufficio non servirà solamente a questa località, ma sarà un punto di riferimento anche per i comuni limitrofi, come Castiglione dei Pepoli, Monzuno e Monghidoro. Questa sede è di fondamentale importanza perché ci consente di avvicinarci sempre di più ai proprietari immobiliari, comprendendo le loro esigenze e necessità". Il sindaco Santoni ha evidenziato l’importanza di aggiungere nuovi servizi al territorio, soprattutto in un contesto come l’Appennino in continua espansione.