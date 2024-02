Conferita la Toga d’oro all’avvocato Cappuccio

L’Ordine degli avvocati ha consegnato la Toga d’oro all’avvocato Antonio Cappuccio, per i suoi 50 anni di professione. Un importante riconoscimento per il legale, negli anni protagonista di processi che hanno segnato la storia giudiziaria cittadina e non solo: da vicende ’vip’, con Damiano Damiani, Tony Renis, Alberto Castagna, a casi di livello nazionale, come Uno Bianca (difendeva Eva Mikula) e strage dell’Italicus (con lui furono assolti Basile e Sebastianelli), oltre a tanti altri. "Traguardo emozionante, anche per i ricordi di tante ’battaglie’ portate avanti", sorride l’avvocato Cappuccio.