Conoscere la Via Matildica del Volto Santo. Incontro con la storica Paola Galetti

L’associazione Percorsi di pace ha in programma una seconda conferenza per conoscere le caratteristiche del sentiero che per 285 chilometri si snoda da Mantova a Lucca, attraversando il cuore dei possedimenti matildici che si estendevano anche nella pianura e in Appennino. Promotrice del tragitto a tappe, l’associazione ha dato il via ad una preparazione culturale e sentieristica. Così lunedì prossimo alle 20,30 alla Casa per la pace di Casalecchio sarà la volta della storica Paola Galetti che racconterà vita e vicende di Matilde di Canossa (1046-1115), la ‘gran contessa’ ultima erede della potente dinastia che nel medioevo controllava grande parte dell’Italia centrale.