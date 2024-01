Coperte, cibo e vestiti per i senzatetto. La raccolta dei taxisti

Cotabo, anche quest’anno, promuove una raccolta di indumenti, cibo e vestiti da destinare ai senza fissa dimora e alle persone che vivono in condizioni di marginalità. La campagna è all’interno di Amici Fragili, iniziativa promossa a livello nazionale dall’associazione ’Tutti Taxi per Amore’.

L’invito a donare è rivolto ai soci della cooperativa e ai cittadini bolognesi e prevede la raccolta di indumenti, coperte, maglioni, giacconi, piumoni, sacchi a pelo e scarpe, purché puliti e in buono stato. Sarà possibile anche consegnare alimenti, purché confezionati e non deperibili. Cotabo, come già in passato, effettuerà una propria donazione di cibo e altro materiale, ad integrazione dei beni raccolti.

I cittadini potranno consegnare direttamente alla sede, che Cotabo mette a disposizione come centro raccolta (via Stalingrado 61, dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 16.30, il venerdì fino alle 14). Per coloro che fossero impossibilitati alla consegna diretta sono a disposizione i contatti responsabili della raccolta, raggiungibili attraverso un messaggio Whatsapp al numero 324.53.84.069 o alla mail amicifragili@cotabo.it per organizzare il ritiro.

L’iniziativa sarà attiva unicamente da domani fino a giovedì 18 gennaio 2022. Il materiale raccolto sarà consegnato a Piazza Grande, che dal 1993 realizza progetti a supporto dei senza fissa dimora e delle persone fragili.

"Continua l’impegno di Cotabo per aiutare chi è in condizione di bisogno – dichiara Riccardo Carboni, presidente di Cotabo – Siamo una realtà radicata nel territorio da 57 anni, un’impresa cooperativa che dedica grande attenzione alla solidarietà, al supporto ad associazioni e mondo del volontariato e che opera con una logica intergenerazionale che guarda al futuro. Progetti come questo ci rendono essere orgogliosi di essere una cooperativa che restituisce valore, e valori, al territorio".