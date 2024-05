Coppia nei guai per un etto di fumo

Serrati i controlli dell’Arma per il primo maggio. A San Giorgio di Piano, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Persiceto, unitamente ai militari della locale stazione, a seguito di un controllo stradale hanno denunciato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, una coppia di italiani di 32 e 29 anni i quali, a bordo di un’utilitaria, sono stati trovati in possesso di 108 grammi di hashish. All’interno della loro abitazione sono stati recuperati altri 22 grammi della medesima sostanza stupefacente nonché un bilancino di precisione. A Crevalcore, invece, un 50enne straniero è stato denunciato per evasione dai domiciliari.