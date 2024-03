Corno alle Scale. Piste chiuse per meteo avverso

Causa maltempo non si scia al Corno alle Scale per tutto il fine settimana. Lo ha annunciato sui propri canali social il comprensorio sciistico lizzanese: "Causa avverse condizioni atmosferiche la stazione è momentaneamente chiusa". Impianti fermi e piste chiuse, quindi. "Speriamo di riaprirla la settimana prossima grazie alla neve prevista nella giornata di domenica", dicono i gestori. Negli ultimi giorni, la pioggia caduta anche a quote alte ha compromesso il manto nevoso, in una stagione invernale che definire anomala è un eufemismo.