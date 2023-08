Corrida di Pietracolora, risate tra fischi e applausi

Bibi e Orlando sono già pronti per fischiare o applaudire gli artisti dilettanti che domenica si esibiranno sul palco del campo sportivo di Pietracolora, frazione di Gaggio Montano. La coppia non si è persa nessuna delle precedenti edizioni e sarà presente anche a questa ventunesima edizione della Corrida Pietracolorose dove, rispettando il format creato dal conduttore televisivo Corrado, chi si esibisce si sottopone al rigido giudizio del pubblico che può apprezzare o disistimare la performance facendo anche del baccano con campanacci, pentole e tegami. Il premio va poco oltre una targa ricordo per chi si classifica tra i migliori, eppure sono rimasti pochi i posti disponibili per le esibizioni delle quattro categorie: ballo, cabaret, canto e musica. Al momento sono previste una trentina di numeri.

"L’aspetto che caratterizza questa iniziativa – spiega Andrea Nicolini, uno degli organizzatori – sia la voglia di stare insieme . C’è grande preparazione tra i diversi artisti e questo garantisce comunque uno spettacolo valido anche se resta lo spirito di fare le cose nel miglior modo possibile senza fare drammi se poi non riescono. Dobbiamo essere orgogliosi anche del fatto che siamo arrivati alla 21sima edizione di questa Corrida".

Condotta dal trio Andrea, Sara e Francesco, la serata è ad ingresso gratuito. La prima è il ricavato proveniente dai diversi stand gastronomici che saranno attivi per tutta la sera, e il secondo è il contributo che arriva da chi ormai, come Ascom, da anni finanzia questa manifestazione. Andando sulla pagina di facebook della proloco di Pietracola è possibile conoscere le modalità con cui iscriversi a questa gara e le diversi orari che scandiscono l’evento, tenendo presente che lo spettacolo inizierà alle 21.

Massimo Selleri