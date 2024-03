Corsi di autodifesa per tutte le età con i maestri di karate a San Giacomo del Martignone

‘Impariamo a difenderci’: si chiama così il corso di difesa personale che è stato organizzato dall’associazione Avsg (Associazione volontari San Giacomo) ad Anzola nella frazione di San Giacomo del Martignone. Il corso, dai 16 anni compiuti in avanti, è dedicato sia alle donne che agli uomini ed è tenuto da Emilio Obertis dell’Asd Kiaido karate Anzola. Le lezioni sono in programma mercoledì 10, 17 e 24 aprile, dalle 18,30 alle 20, nella sede dell’Avsg in via Torresotto. La Asd kiaido karate Anzola organizza da tempo nel comune corsi per adulti di qualsiasi età, bambini e piccolissimi dai 3 ai 6 anni.

Tutti i tecnici sono insegnanti federali Fijlkam e, attraverso una disciplina marziale, l’associazione kiaido si impegna a fondere la disciplina con il divertimento e l’attività fisica, unita all’autocontrollo e alla difesa personale. L’Avsg, con presidente Tiziana Cannone, nacque nel 2012 per volere di un piccolo gruppo di cittadini residenti a San Giacomo del Martignone. Lo scopo è quello di promuovere il volontariato e realizzare iniziative sportive e ludiche – ricreative e culturali. Per partecipare al corso di autodifesa occorre prenotarsi entro il 7 aprile contattando l’associazione di volontariato.

p. l. t.