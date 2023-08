Corsi di istruzione e formazione Diploma consegnato a 87 studenti

Nelle sedi del centro di formazione Futura di Persiceto e di San Pietro in Casale, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di formazione professionale agli 87 allievi che hanno seguito percorsi di istruzione e formazione professionale sia di durata biennale, che annuale. A sottolineare l’importanza dell’evento la presenza dei sindaci Claudio Pezzoli di San Pietro in Casale e Lorenzo Pellegatti di San Giovanni in Persiceto, dei Comuni che nel 1996 hanno costituito Futura, una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio.

"I percorsi realizzati da Futura – ha detto Elena Vignocchi, responsabile del settore istruzione e formazione professionale – sono gratuiti, approvati dalla Regione e cofinanziati dall’Unione Europea e fortemente richiesti dal mondo del lavoro. L’anno scorso più del 96% dei nostri allievi al termine del percorso ha trovato occupazione o ha deciso di proseguire gli studi".

"La cerimonia di consegna degli attestati agli 87 allievi – ha sottolineato Pellegatti – è stata un momento davvero emozionante, per festeggiare i ragazzi giunti al termine di un così importante percorso di crescita, professionale e personale. I profili professionali di questi corsi sono molto interessanti per le aziende dei distretti pianura est e ovest della Città Metropolitana di Bologna. Qui la meccanica, l’elettrotecnica e la motoristica hanno un ruolo determinante. Lo dimostra il fatto che molti dei ragazzi che hanno frequentato i corsi sono già impegnati in attività lavorative".

p. l. t.