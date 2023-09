"Così si accelera Ottimo lavoro del governo"

Plaude all’arrivo celere di questi 76 milioni di fondi per i Comuni alluvinonati il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei: "Ancora una volta arriva una conferma che il governo sta lavorando e fornendo risorse sull’alluvione, smentendo le polemiche pretestuose e speculative della sinistra. Uno strumento utile ai Comuni per snellire e accelerare stanziamenti e risorse".

E aggiunge, in merito alla visita del generale Figliuolo in Emilia-Romagna e al summit con i firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima in viale Aldo Moro, che "le parole del commissario danno fiducia e confermano che, nonostante le polemiche e le difficoltà che pone l’opera della Regione, stiamo superando gli ostacoli per far arrivare presto soldi e interventi. Sicuramente in tempi ridotti rispetto a quanto avvenuto in passato durante il governo della sinistra".