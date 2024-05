Cremonini e la gioia del Bologna in Champions: “Questa squadra ha unito la città”

Bologna, 12 maggio 2024 – ‘Grazie ragazzi, siamo innamorati pazzi di tutti voi'. Così il cantautore Cesare Cremonini, celebra la Champions League raggiunta dal Bologna su Instagram. Lo fa, poco dopo l’ufficialità del piazzamento a seguito della sconfitta della Roma a Bergamo, con un post e con un disegno con tutti i protagonisti dell’esaltante stagione rossoblù.

“Sessant’anni dopo lo scudetto del 1964, il Bologna torna in Champions League. Conosco tante persone che lavorano in società da decenni e che hanno dedicato la loro vita a questa squadra. È una gioia doppia vederli piangere di gioia, felici come non mai – scandisce Cremonini –. Quello che hanno trasmesso Thiago Motta e i suoi ragazzi, (ma anche la presidenza e lo staff tecnico della squadra), è andato ben oltre il campo da gioco, unendo in un sogno persone di generazioni diverse legate ai colori di una città bellissima, la cui qualità più importante, per chi non lo sapesse, è quella di saper tenere insieme, tenacemente, tutto e tutti. Comprese un’umanità e una lealtà in via d’estinzione, che che si sono viste sempre in campo quest’anno’. Poi, la citazione di Dalla. ‘Lucio Dalla diceva che ‘a Bologna non si perde neanche un bambino’. Forse Lucio voleva dire proprio questo. Bologna non lascia indietro nessuno. Siamo tutti con te, mia amata città’, chiude Cremonini.