Cresce la passione per l’hip hop: tutti a scuola e poi via alle sfide

Un weekend dedicato alla cultura hip hop e alla danza con workshop, contest e battle: sabato e domenica si svolgerà la tredicesima edizione di Bolo One Move, evento che si inserisce nel circuito Dance Plus e che da anni porta in città artisti di calibro internazionale. La kermesse si divide in due momenti: la giornata di sabato sarà dedicata a workshop di diverse discipline con ballerini e coreografi affermati, che avranno luogo alla scuola Bologna Danza by Gymmoving. Si inizia dal funk popping alle 14:30 con Shorty che farà da insegnante, per proseguire con la lezione hip hop del belga Aurel Zola e quella di house dance della parigina Sarah Bildaw, concludendo alle 19 con il puro hip hop di Wally. Saranno poi questi stessi artisti a fare da giudici nelle competizioni di domenica: gare coreografiche e battle di freestyle divise per età e stili intratterranno il pubblico al Palazzetto dello sport di Budrio Luciani Marani.

"Questo per noi è un grande ritorno, qui dove tutto è iniziato nel 2009. Ci siamo spostati in diversi palazzetti nel corso di questi 13 anni, e quest’anno ci ritroviamo a Budrio, dove Bolo One Move ha mosso i primi passi" commenta Marco Migliaccio, uno dei due organizzatori dell’evento.

Un lavoro di collaborazione che -come sottolinea l’assessora allo sport Roberta Li Calzi – unisce le realtà sportive e le istituzioni del Comune di Bologna e della Città Metropolitana. La gara di street dance vedrà 50 crew coreografiche e circa 200 ballerini nel freestyle, differenziati in categorie: kids, junior e senior e hip-hop, house e all funky styles.

"Ormai in Italia si stanno raggiungendo livelli altissimi in queste discipline, sono sicuro che la competizione coinvolgerà tutti gli spettatori" dice sicuro Simone Alberti, organizzatore di Bolo One Move. Sia la quota di partecipazione come performer, sia i biglietti per il pubblico sono acquistabili sul sito www.danceplus.it.

Bolo One Move è infatti la quarta tappa del progetto Dance Plus, che raccoglie 13 eventi di street dance su tutto il territorio nazionale dal Piemonte alla Sicilia. Finanziato da Bper Banca e Macron (che per altro offrirà agli spettatori un codice sconto il giorno della gara), è iniziato Marzo a Lucca proseguirà fino a dicembre: "Un circuito che si concluderà proprio qui a Bologna con una finale in cui -come accade nei campionati- verranno incoronati i vincitori dei diversi appuntamenti" conclude Riccardo Puglisi responsabile relazioni e affari istituzionali Dance Plus

Alice Pavarotti