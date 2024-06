’Cronisti in classe’, la festa. Le premiazioni al Carlton. Vincono le Guido Reni

Oltre quattrocento studenti e studentesse, quattordici scuole partecipanti, di cui due del circuito delle elementari e dodici delle medie, e ventotto pubblicazioni. Ma soprattutto tanta voglia di mettersi in gioco, di imparare e di scoprire il mondo, indossando i panni dei cronisti per quattro lunghissimi mesi.

È arrivato alla fine, anche quest’anno, il Campionato di Giornalismo del Carlino, ’Cronisti in Classe’, sostenuto da Rekeep, Emil Banca, Conad e Confartigianato. Il nostro quotidiano ha deciso di chiudere la 22esima edizione in grande stile, aprendo le porte dell’Hotel Royal Carlton a tutti i suoi protagonisti, organizzando una grande cerimonia di premiazione e coinvolgendo dodici degli istituti aderenti al progetto.

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, professori e professoresse, hanno riempito, ieri mattina, la sala imperiale del Carlton, per concludere insieme questo capitolo didattico e formativo, strettamente legato all’attualità e alla lettura. Attività, quest’ultima, che "fa bene e che si può fare in tanti modi – spiega alla platea il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini –. Ma che soprattutto vi dà la possibilità di imparare a scrivere, e scrivere vi dà modo di imparare a stare al mondo". Una lezione che gli studenti e le studentesse delle scuole di Bologna e provincia hanno ben compreso. Ma l’emozione per scoprire i vincitori era alle stelle, e così sono partite le danze, solo dopo aver consegnato a tutti gli istituti il premio di partecipazione.

I primi classificati sono stati gli studenti della 3C della scuola media Guido Reni di Bologna, che hanno vinto un buono Comet destinato all’istituto. Sul secondo gradino del podio, gli allievi della classe 3C della scuola media bolognese Zappa, che hanno portato a casa, anche loro, un buono. Grandi applausi anche per gli alunni dell’istituto Salesiani, che a loro volta hanno ottenuto un buono.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché anche gli sponsor hanno voluto premiare i cronisti in erba. Rekeep, per esempio, ha consegnato alla scuola secondaria Quirico Filopanti di Budrio un buono spesa per l’acquisto di materiale scolastico, utilizzabile in cartoleria. Hanno gioito anche i bambini e le bambine della scuola elementare Dozza, che ha vinto il premio di Conad: una carta a scalare Conad da spendere nei punti vendita di Conad Nord Ovest. Emil Banca, poi, ha deciso di premiare la scuola media Severino Ferrari di Molinella, regalando a ciascun alunno dei preziosi quadernini.

La cerimonia si è conclusa con una merenda, tra gli applausi di tutti i presenti e le grida di gioia di chi è riuscito a salire sul podio, con la volontà e l’adrenalina di voler, il prossimo anno, tornare a scrivere insieme.

Mariateresa Mastromarino