Crowdfunding per salvare la Garisenda. I testimonial saranno Cremonini e Morandi

"Dobbiamo fare in modo che per il Tour de France ci sia ancora la torre". Così, ironicamente, il sindaco Matteo Lepore in merito alla situazione della Garisenda, parlando dal palco riccionese di ‘Destinazione Futuro’, l’evento voluto dalla Regione Emilia-Romagna per fare il punto sul turismo.

"È una situazione molto complicata, ma daremo tutte le cure possibili immaginabili alla seconda torre assieme all’Asinelli", insiste il primo cittadino.

E oggi presenterà la campagna di raccolta fondi, schierando due big bolognesi della canzone d’autore: Gianni Morandi e Cesare Cremonini