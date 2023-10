Dà fuoco ai rovi del parco. Denunciato piromane 27enne

Incendiario per noia o per disagio il 27enne ucraino, ospite di un centro di accoglienza di Valsamoggia, identificato e denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale con l’accusa di avere appiccato un falò fra le sterpaglie di un’area verde di via della Resistenza, a Bazzano. E’ successo l’altra notte, quando i carabinieri della Centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la segnalazione da parte dei residenti sull’azione di una persona che intorno alla mezzanotte aveva incendiato delle sterpaglie in un’area verde vicino a via della Resistenza, con l’informazione relativa al fatto che il piromane si trovava ancora nelle vicinanze. Quando la pattuglia del 112 è arrivata sul luogo i militari hanno identificato e fermato il 27enne ucraino che dopo il gesto si era allontanato di poche decine di metri e stava osservando i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Bazzano giù in azione per spegnere le fiamme.

Il presunto responsabile dell’azione ha inizialmente negato di essere l’autore dell’incendio, sostenendo di trovarsi in zona per una passeggiata notturna. Fatti i debiti riscontri i carabinieri lo hanno denunciato per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Il giovane ucraino è un rifugiato che figura tra i richiedenti asilo. I vigili del fuoco hanno inizialmente delimitato l’area dell’incendio per evitare che si propagasse ulteriormente per poi procedere allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area verde comunale.